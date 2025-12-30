Calendario Europei pallanuoto femminile 2026 | programma orari tv streaming

Il calendario degli Europei di pallanuoto femminile 2026 si svolgerà dal 26 gennaio al 5 febbraio a Funchal, Portogallo. La competizione vedrà il Setterosa inserito nel Girone C, con incontri contro Croazia, Serbia e Turchia nella fase iniziale. Informazioni su programma, orari, dirette tv e streaming permettono di seguire ogni dettaglio dell’evento in modo semplice e chiaro.

Gli Europei 2026 di pallanuoto femminile andranno in scena dal 26 gennaio al 5 febbraio a Funchal, in Portogallo: nella città lusitana il Setterosa, sorteggiato nel Girone C, affronterà nella prima fase, nell’ordine, Croazia, Serbia e Turchia. Le prime due classificate di ciascun girone della prima fase formeranno poi due gruppi da quattro squadre: al termine della seconda fase, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, mentre le terze e le quarte disputeranno il tabellone per il 5° posto. La diretta tv degli Europei 2026 di pallanuoto femminile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming Leggi anche: Calendario Europei pallanuoto maschile 2026: programma, orari, tv, streaming Leggi anche: Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Calendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming; Calendario Europei atletica 2026: orari giornalieri, programma, tv, streaming; Calendario volley 2026: tutti gli eventi. Nations League, Europei, competizioni per club; Calendario Europei volley maschile 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming - Gli Europei 2026 di pallanuoto femminile andranno in scena dal 26 gennaio al 5 febbraio a Funchal, in Portogallo: nella città lusitana il Setterosa , ... oasport.it

Europei Pallanuoto - 7: il Settebello chiude con la medaglia di bronzo gli Europei pallanuoto 2024, battuti i ... ilsussidiario.net

Il 26 dicembre, in molti Paesi europei tra cui l’Italia, è segnato in rosso sul calendario: si celebra Santo Stefano, una festività che affonda le sue radici nella storia del cristianesimo e nella tradizione religiosa occidentale. ... #italoblogger #SantoStefano #26Dice - facebook.com facebook

Oggi il Collegio dei Commissari ha approvato su mia proposta l’Agenda per le Città, il nuovo quadro europeo pensato per rispondere in modo concreto alle esigenze delle aree urbane. Il 75% degli europei vive nelle città e ogni giorno affronta sfide molto x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.