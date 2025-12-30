Calendario Europei pallanuoto femminile 2026 | programma orari tv streaming

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calendario degli Europei di pallanuoto femminile 2026 si svolgerà dal 26 gennaio al 5 febbraio a Funchal, Portogallo. La competizione vedrà il Setterosa inserito nel Girone C, con incontri contro Croazia, Serbia e Turchia nella fase iniziale. Informazioni su programma, orari, dirette tv e streaming permettono di seguire ogni dettaglio dell’evento in modo semplice e chiaro.

Gli Europei 2026 di pallanuoto femminile andranno in scena dal 26 gennaio al 5 febbraio a  Funchal, in Portogallo: nella città lusitana  il Setterosa, sorteggiato nel Girone C, affronterà nella prima fase, nell’ordine, Croazia, Serbia e Turchia. Le prime due classificate di ciascun girone della prima fase formeranno poi due gruppi da quattro squadre: al termine della seconda fase, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, mentre le terze e le quarte disputeranno il tabellone per il 5° posto. La diretta tv degli Europei 2026 di pallanuoto femminile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, mentre la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

calendario europei pallanuoto femminile 2026 programma orari tv streaming

© Oasport.it - Calendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Calendario Europei pallanuoto maschile 2026: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming; Calendario Europei atletica 2026: orari giornalieri, programma, tv, streaming; Calendario volley 2026: tutti gli eventi. Nations League, Europei, competizioni per club; Calendario Europei volley maschile 2026: programma, orari, tv, streaming.

calendario europei pallanuoto femminileCalendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming - Gli Europei 2026 di pallanuoto femminile andranno in scena dal 26 gennaio al 5 febbraio a Funchal, in Portogallo: nella città lusitana il Setterosa , ... oasport.it

Europei Pallanuoto - 7: il Settebello chiude con la medaglia di bronzo gli Europei pallanuoto 2024, battuti i ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.