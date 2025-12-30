Calendario Europei ginnastica artistica 2026 | programma orari tv streaming
Il calendario degli Europei di ginnastica artistica 2026 fornisce informazioni su programma, orari, trasmissioni televisive e streaming. La competizione si svolgerà a Zagabria, Croazia, spostandosi dall’abituale periodo primaverile a una finestra estiva. Qui troverai dettagli utili per seguire gli eventi e conoscere le date principali di questa importante rassegna continentale.
Gli Europei 2026 di ginnastica artistica si disputeranno a Zagabria: sarà la capitale della Croazia a ospitare la rassegna continentale, che per l’occasione si sposterà dalla sua abituale collocazione primaverile a una finestra nel cuore dell’estate. Le donne saranno protagoniste dal 13 al 16 agosto, mentre gli uomini scenderanno in pedana dal 19 al 23 agosto. La manifestazione rappresenterà uno snodo importante della stagione, visto che due mesi più tardi andranno in scena i Mondiali e verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenterà con grandi ambizioni all’appuntamento dopo aver trionfato nella gara a squadre femminile dell’ultima edizione, dove Manila Esposito è stata capace di difendere lo scettro nel concorso generale individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Calendario Mondiali ginnastica artistica 2025: orari giornalieri, tv, programma, streaming
Leggi anche: Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming
Calendario Europei ginnastica artistica 2026: programma, orari, tv, streaming; Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming; Calendario Europei atletica 2026: orari giornalieri, programma, tv, streaming; Calendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming.
Calendario Europei ginnastica artistica 2026: programma, orari, tv, streaming - Gli Europei 2026 di ginnastica artistica si disputeranno a Zagabria: sarà la capitale della Croazia a ospitare la rassegna continentale, che per ... oasport.it
Il 2026 della ginnastica: Milano al centro di un anno decisivo verso Los Angeles 2028 - Il 2026 della ginnastica tra Mondiali qualificanti, Coppe del Mondo e grandi eventi in Italia. milanosportiva.com
Ginnastica artistica. Europei, Manila Esposito nella storia: di nuovo oro nell’all around - Manila Esposito conserva il titolo continentale assoluto di artistica femminile vinto lo scorso anno a Rimini, conquistando l’oro all around anche agli Europei di Lipsia in Germania. rainews.it
La mia trave finale nazionali Riccione 2025 #trave #passioni #ginnasticaartistica #italia
Il 26 dicembre, in molti Paesi europei tra cui l’Italia, è segnato in rosso sul calendario: si celebra Santo Stefano, una festività che affonda le sue radici nella storia del cristianesimo e nella tradizione religiosa occidentale. ... #italoblogger #SantoStefano #26Dice - facebook.com facebook
Oggi il Collegio dei Commissari ha approvato su mia proposta l’Agenda per le Città, il nuovo quadro europeo pensato per rispondere in modo concreto alle esigenze delle aree urbane. Il 75% degli europei vive nelle città e ogni giorno affronta sfide molto x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.