Il calendario degli Europei di ginnastica artistica 2026 fornisce informazioni su programma, orari, trasmissioni televisive e streaming. La competizione si svolgerà a Zagabria, Croazia, spostandosi dall’abituale periodo primaverile a una finestra estiva. Qui troverai dettagli utili per seguire gli eventi e conoscere le date principali di questa importante rassegna continentale.

Gli Europei 2026 di ginnastica artistica si disputeranno a Zagabria: sarà la capitale della Croazia a ospitare la rassegna continentale, che per l’occasione si sposterà dalla sua abituale collocazione primaverile a una finestra nel cuore dell’estate. Le donne saranno protagoniste dal 13 al 16 agosto, mentre gli uomini scenderanno in pedana dal 19 al 23 agosto. La manifestazione rappresenterà uno snodo importante della stagione, visto che due mesi più tardi andranno in scena i Mondiali e verranno assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenterà con grandi ambizioni all’appuntamento dopo aver trionfato nella gara a squadre femminile dell’ultima edizione, dove Manila Esposito è stata capace di difendere lo scettro nel concorso generale individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Europei ginnastica artistica 2026: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Calendario Mondiali ginnastica artistica 2025: orari giornalieri, tv, programma, streaming

Leggi anche: Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calendario Europei ginnastica artistica 2026: programma, orari, tv, streaming; Calendario Europei ciclismo 2026: programma, orari, tv, streaming; Calendario Europei atletica 2026: orari giornalieri, programma, tv, streaming; Calendario Europei pallanuoto femminile 2026: programma, orari, tv, streaming.

Calendario Europei ginnastica artistica 2026: programma, orari, tv, streaming - Gli Europei 2026 di ginnastica artistica si disputeranno a Zagabria: sarà la capitale della Croazia a ospitare la rassegna continentale, che per ... oasport.it