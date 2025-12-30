Calendario Europei ciclismo 2026 | programma orari tv streaming

Il calendario degli Europei di ciclismo 2026 offre un programma dettagliato con orari, modalità di visione in TV e streaming. Dopo le competizioni mondiali, le gare continentali richiedono alle nazionali di organizzare più formazioni per rispettare gli impegni. Questa pianificazione permette di seguire con attenzione gli eventi senza sovrapposizioni, garantendo agli appassionati un quadro chiaro delle principali competizioni ciclistiche europee del prossimo anno.

Si passa, nell’arco di pochi giorni, dalla rassegna iridata a quella continentale confermando ciò che era successo già quest’anno e costringendo, di fatto, molte nazionali a varare due formazioni diverse per altrettanti eventi così da non sovraccaricare gli stessi atleti. Sarà Lubiana ad ospitare l’edizione 2026 degli Europei di ciclismo su strada, manifestazione che si svolgerà nella capitale slovena dal 3 al 7 ottobre. Rispetto a quanto visto in Francia, cambia l’ordine di svolgimento delle gare con l’inversione tra le corse in linea e le prove contro il tempo. Si partirà infatti con la gara elite femminile e quella juniores maschile il 3 ottobre, il giorno dopo sarà la volta dell’élite maschile e della juniores femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

