Il calendario basket 2026 presenta un programma ricco di eventi per club e Nazionali, segnando un cambiamento nelle consuetudini della pallacanestro europea. Questa stagione si distingue per alcune novità che influenzeranno il calendario e le competizioni, offrendo agli appassionati un’annata interessante e variata. Di seguito, una panoramica completa degli appuntamenti principali e delle date da segnare.

Siamo in vista di una ricchissima stagione di basket, quella di un 2026 che inverte alcuni dei tradizionali canoni della pallacanestro europea. E che ricalibrerà il calendario secondo quelle che erano le volontà della FIBA una volta attuata la riforma che ha spostato i Mondiali maschili negli anni dispari. L’appuntamento clou del 2026, quindi, è quello con i Mondiali femminili, che si disputeranno a Berlino nel mese di settembre e cui l’Italia spera di partecipare attraverso il Preolimpico di San Juan. Ma non sarà l’unico appuntamento per le azzurre, che da novembre andranno in campo anche per le qualificazioni agli Europei 2027, per i quali sono ammesse alla seconda fase. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario basket 2026: tutti gli eventi per club e Nazionali

Leggi anche: Calendario volley 2026: tutti gli eventi. Nations League, Europei, competizioni per club

Leggi anche: Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025-2026: tutti gli eventi da Soelden alle Finali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 94-97, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere tentano il tutto per tutto ma cedono solo nel finale agli ellenici; Calendario Atp 2026: le date di tutti i tornei dall'Australian Open alle Finals; Eventi sportivi 2026, calendario e date degli eventi più attesi.

Calendario sportivo 2026: tutti gli eventi da non perdere - Scopri tutti gli eventi sportivi 2026: Olimpiadi, Mondiali di calcio, Super Bowl, tennis e ciclismo in un calendario completo. trend-online.com