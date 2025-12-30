Calenda svela il metodo Formigli | Hanno annullato una mia ospitata perché non garantivo di parlare contro la Meloni video
Carlo Calenda racconta un episodio riguardante i salotti televisivi, in particolare su La7, rivelando come alcune ospitate siano state cancellate per motivi politici. Nel dettaglio, il leader di Azione riferisce di aver dovuto rinunciare a una sua partecipazione perché non garantiva di parlare contro Giorgia Meloni. Questo episodio mette in luce alcune dinamiche e modalità operative presenti nel panorama dei programmi televisivi politici italiani.
Carlo Calenda svela un clamoroso retroscena di come funzionano i salotti televisivi della politica, in particolare su La7. Il leader di Azione nell'intervista realizzata per il podcast di Ivan Grieco, disponibile su Youtube, racconta di una singolare telefonata ricevuta dalla redazione della trasmissione di Corrado Formigli. Retroscena clamoroso svelato da @CarloCalenda. Mi auguro che @corradoformigli avrà voglia di chiarire questa cosa. Occorre fare corretta informazione, non teatrini per fare share. pic.twitter.comVeu39X2kjm — IvanGrieco (@IvanGrieco) December 30, 2025 «Gli autori di Formigli dicono ai miei: 'Ma ci garantisce che attacca la Meloni sulla legge di bilancio?'.
