Calenda svela il metodo Formigli | Hanno annullato una mia ospitata perché non garantivo di parlare contro la Meloni video

Carlo Calenda racconta un episodio riguardante i salotti televisivi, in particolare su La7, rivelando come alcune ospitate siano state cancellate per motivi politici. Nel dettaglio, il leader di Azione riferisce di aver dovuto rinunciare a una sua partecipazione perché non garantiva di parlare contro Giorgia Meloni. Questo episodio mette in luce alcune dinamiche e modalità operative presenti nel panorama dei programmi televisivi politici italiani.

