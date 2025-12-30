Calciomercato Roma interviene l’ex Luca Toni per il nuovo 9 | Non Zirkzee ma…

Luca Toni, ex attaccante di Roma e Fiorentina, ha commentato il calciomercato della Roma, offrendo la sua opinione sul ruolo del nuovo centravanti. Con un’analisi attenta, Toni ha suggerito alcune strategie e ha espresso considerazioni sul potenziale della squadra. La discussione si concentra sulle scelte di mercato e sulle possibilità di miglioramento per le stagioni future, offrendo un punto di vista esperto sul percorso della società giallorossa.

Calciomercato Roma. Luca Toni, ex centravanti di Roma e Fiorentina, ha offerto la sua analisi sul momento delle due squadre, soffermandosi sul mercato e sulle strategie necessarie per migliorare le rispettive stagioni. Intervenuto dagli studi di DAZN, Toni ha sottolineato come le scelte di gennaio possano avere un impatto decisivo sul prosieguo del campionato e sulla competitività di entrambe le squadre. Secondo Toni, la Roma deve puntare su un attaccante in grado di offrire caratteristiche diverse da Zirkzee: " La Roma dovrebbe cercare un attaccante diverso da Zirkzee se vuole ambire a vincere, e Kean potrebbe rappresentare la scelta giusta ".

