calciomercato roma il verona si prepara a baldanzi

Il calciomercato della Roma si fa più intenso con il Verona che si prepara all'acquisto di Baldanzi. La squadra giallorossa conclude il 2025 in testa alla classifica, grazie a una vittoria importante contro il Genoa. Questi movimenti evidenziano l’interesse dei club per rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte della stagione.

La Roma chiude un 2025 che la vede leader della classifica dei punti conquistati nell’anno solare e lo fa con una vittoria convincente contro il Genoa. Assente a sorpresa dell’ultima partita dell’anno è stato Tommaso Baldanzi, fermato da una sindrome influenzale appena poche ore prima del match. Acceso definitivamente dal tanto atteso primo gol stagionale contro la Juventus, il classe 2003 è una pedina importante nelle rotazioni di Gasperini, con cui ha già coperto tutti i ruoli dell’attacco romanista. Eppure, Tommaso non è considerato incedibile e le sirene di mercato dell’ Hellas Verona continuano a squillare anche per lui: a giorni è attesa la mossa ufficiale degli scaligeri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

