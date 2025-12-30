Calciomercato Roma 2025 2026 | trattative acquisti cessioni della sessione invernale

La sessione invernale del calciomercato 2025/2026 è alle porte e la Roma si prepara a definire le proprie strategie di mercato. Tra trattative, acquisti e cessioni, la società valuta le opportunità per rafforzare la rosa e affrontare al meglio il prosieguo della stagione. Di seguito, un aggiornamento sulle principali novità e gli sviluppi in corso.

A pochi giorni dall’inizio della sessione invernale del calciomercato la Roma è alla ricerca di rinforzi. Massara è da tempo a lavoro per regalare a Gasp nuovi innesti da inserire in rosa per dare nuovo sprint ai giallorossi quarti in classifica dopo una finestra estiva che ha regalato poche. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale Leggi anche: Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale Leggi anche: Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale; Roma, come stanno i conti in vista di gennaio. C'è una clausola con la Uefa, così è possibile il colpo Zirkzee; Ufficiale la nuova squadra di Renan Lodi; Roma, è quasi fatta per Zirkzee. Milan, Nkunku può partire. Juve, il nuovo ds è l’ex Genoa Ottolini. Calciomercato invernale 2026 Serie A, le date di inizio e chiusura della finestra di riparazione - Ufficialmente la sessione invernale di calciomercato inizia il 2 gennaio 2026 mentre la chiusura è fissata per il 2 febbraio: le scadenze per la Serie A e non solo ... sport.virgilio.it

Doppio accordo con la Roma: arriva la firma - Tuttosport, infatti, conferma che Bryan Cristante e Gianluca Mancini sono vicini al rinnovo contrattuale. asromalive.it

Tabellone calciomercato invernale Serie A 2025-2026 - Tabellone calciomercato invernale: la Serie A 2025/2026 è al giro di boa, con la finestra di calciomercato invernale utile per assestare i colpi di mercato giusti per rinforzare le rose, cercare di ... calciodangolo.com

Roma-Genoa, Massara: "Zirkzee o Raspadori Non ci sono solo loro..." #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Roma #RomaGenoa #SkySerieA x.com

Calciomercato Roma, presentata offerta ufficiale per Zirkzee tramite intermediari: #ASR #ASRoma #Roma #Calciomercato #Zirkzee - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.