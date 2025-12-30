Calciomercato offerta del Fenerbahçe per Nkunku | cosa farà il Milan? I rossoneri …

Il calciomercato invernale si apre il 2 gennaio e si chiuderà il 2 febbraio 2026. Il Fenerbahçe ha presentato un’offerta per Christopher Nkunku, arrivato dal Chelsea questa estate. La società rossonera sta valutando se cedere o meno il giocatore, considerando anche le strategie di mercato e le esigenze della squadra. La decisione finale influenzerà il futuro dell’attaccante e le dinamiche del Milan nel mercato di gennaio.

Il calciomercato invernale sta per riaprire i battenti (2 gennaio - 2 febbraio 2026) e il Milan valuta se cedere o meno Christopher Nkunku, preso in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro, ai turchi del Fenerbahçe. Le ultime news sul francese.

