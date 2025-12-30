Calciomercato Napoli dalla Spagna | Il Barcellona pensa a Juan Jesus

Sul calciomercato del Napoli, si segnala una possibile trattativa con il Barcellona per Juan Jesus. Secondo fonti spagnole, il club blaugrana avrebbe mostrato interesse per il difensore azzurro come rinforzo nella linea difensiva. La notizia, ancora da confermare ufficialmente, potrebbe influenzare le dinamiche delle prossime settimane di mercato. Restano da seguire aggiornamenti e sviluppi sulla possibile operazione.

Il Barcellona pensa a Juan Jesus per rinforzare la difesa. Questa la clamorosa indiscrezione circolata nelle ultime ore in Spagna. Secondo il noto quotidiano sportivo "Mundo Deportivo", infatti, il club blaugrana starebbe cercando un rinforzo per la retroguardia dopo il grave infortunio.

DALLA SPAGNA - Barcellona, si pensa a Vlahovic per il dopo Lewandowski - L'attaccante della Juventus andrà in scadenza a giugno 2026, e il Barcellona ha già lanciato la sua rete. napolimagazine.com

Dalla Spagna - Il Barcellona guarda in Serie A: sul taccuino dei blaugrana c'è anche Juan Jesus - L’operato di mister Antonio Conte e della SSC Napoli è sotto gli occhi di tutti ed ha fatto drizzare le antenne anche ai top club europei. msn.com

Calciomercato Napoli, McTominay attira l’interessi dall’Inghilterra! Il valore dello scozzese aumenta, ma United e altre 3 big pensano di riportarlo in Premier x.com

Calciomercato Napoli, Vergara conteso tra le rossoblù: Genoa e Cagliari si sfidano per il centrocampista classe 2003 che si sta mettendo in mostra con Conte - facebook.com facebook

