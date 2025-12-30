Calciomercato Milan se sfuma il rinnovo di Maignan è pronto Hugo Souza del Corinthians

In vista del prossimo calciomercato estivo, il Milan valuta alternative a Maignan. Tra i nomi sondati, spicca Hugo Souza, portiere brasiliano del Corinthians nato nel 1999. Qualora il rinnovo con Maignan non si concretizzasse, Souza potrebbe rappresentare una soluzione per la porta rossonera. La situazione si definisce in attesa di sviluppi ufficiali, con il club che monitora attentamente le opzioni disponibili.

Hugo Souza, classe 1999, portiere brasiliano del Corinthians, potrebbe raccogliere l'eredità di Mike Maignan tra i pali della porta del Milan nel prossimo calciomercato estivo. È già stato convocato in Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, se sfuma il rinnovo di Maignan è pronto Hugo Souza del Corinthians Leggi anche: Se Maignan non rinnova?: il Milan valuta Hugo del Corinthians Leggi anche: Milan, Hugo Souza possibile erede di Maignan? Ecco la prima proposta del Diavolo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calciomercato: Rabiot dice sì al Milan, Vardy alla Cremonese, la Juve prende Zhegrova (sfuma Kolo Muani). Assalto Bayern per Lookman; Milan, niente Gatti: per la Juventus è incedibile; Calciomercato Inter il colpo per la difesa sfuma definitivamente? Prossimo il rinnovo; Mercato Milan, sfuma Thiago Silva: il brasiliano firma, ma non al Diavolo. Rinnovo di un anno, il Milan fa la sua proposta: colpo di scena - Le ultime notizie relative al calciatore pronto a mettere nero su bianco e restare ancora in rossonero: il punto della situazione ... milanlive.it

Calciomercato Milan, tentativo per Federico Gatti: ecco la risposta della Juventus - Calciomercato Milan | Il mercato invernale del Milan si accende attorno alla necessità di rinforzare il reparto arretrato, apparso in difficoltà ... news-sports.it

Milan, rinnovo in stand-by per Pulisic: due fattori incidono sulle tempistiche - E' partito il conto alla rovescia in casa Milan per il derby contro l'Inter del prossimo 23 novembre, una sfida sentita e che dirà molto delle ambizioni di Maignan e compagni per questa stagione. calciomercato.com

#Calciomercato @acmilan, la Turchia chiama @c_nk97: la volontà del giocatore - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Nkunku #transfers x.com

«MILAN, CHI DOPO NKUNKU DA ICARDI AL TALENTO CHERIF: TUTTI I NOMI SULLA LISTA DI TARE» #Calciomercato #Milan #Nkunku #Icardi #Mateta #Allegri #SerieA #Tare - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.