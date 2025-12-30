Calciomercato Milan Nkunku trova la via del gol | niente cessione? Il pensiero del club

Nel calciomercato del Milan, Christopher Nkunku ha recentemente segnato un gol importante, suscitando riflessioni sul suo futuro. Mentre si parla di eventuali sondaggi dalla Turchia, il club valuta attentamente le proprie opzioni, senza prendere decisioni affrettate. La situazione attorno al giocatore francese rimane da monitorare, con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per il team e per l’atleta.

Christopher Nkunku trova la via del gol, e ora il suo futuro potrebbe prendere una piega diversa. Intanto dalla Turchia arrivano dei sondaggi: che fare? La situazione legata al francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

