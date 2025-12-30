Calciomercato Lazio gennaio 2025 2026 | trattative acquisti cessioni della cessione invernale

A gennaio 2025, la Lazio torna attiva sul mercato di riparazione, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla commissione governativa per il controllo finanziario. Con il via libera di Lotito, la società potrà avviare trattative, acquisti e cessioni, rinnovando la rosa in vista della seconda parte della stagione. Questa apertura rappresenta un’opportunità importante per rafforzare la squadra e affrontare con maggiore competitività il prosieguo del campionato.

Semaforo verde per Lotito. La Lazio ha ottenuto infatti il via libera dalla commissione governativa per il controllo finanziario per poter operare sul mercato di gennaio dopo lo stop imposto nella sessione estiva. Adesso il numero uno biancoceleste è pronto a piazzare un paio di colpi per.

Calciomercato Lazio, si rischia di perdere anche Romagnoli e Gila: i dettagli - Con il mercato di gennaio in arrivo anche Alessio Romagnoli e Mario Gila sono a rischio e potrebbero lasciare la Lazio, ecco la situazione ... laziopress.it

Calciomercato Lazio, ancora nessun rinnovo per Marusic e Basic: il punto - Il mercato di gennaio si avvicina, tuttavia, i rinnovi per Marusic e Basic sembrano ancora bloccati, ecco la situazione ... laziopress.it

Calciomercato Lazio, a gennaio sarà duello con la Fiorentina! Anche i Viola in contatto con Bergamo per un centrocampista: l'indiscrezione di quell'esperto di mercato - facebook.com facebook

#Calciomercato #Lazio Obiettivo #Lucca x.com

