Calciomercato Juve si apre la caccia al vice Yildiz | da Chiesa a Damsgaard Tutti i profili vagliati dalla dirigenza

La Juventus sta valutando diverse opzioni per il ruolo di vice Yildiz nel calciomercato, con vari profili in considerazione. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza ci sono Chiesa e Damsgaard, che potrebbero rappresentare soluzioni alternative e strategiche per la rosa. La società analizza attentamente le possibilità per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

per concedere riposo al turco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juventus è attivamente impegnata nella ricerca di un profilo offensivo che possa agire da vice Yildiz durante la sessione di mercato invernale. L'obiettivo primario è quello di garantire a Luciano Spalletti una valida alternativa che consenta al giovane talento turco di non dover affrontare un eccessivo carico di partite nella seconda parte della stagione. In questo scenario, sta guadagnando terreno l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Federico Chiesa.

