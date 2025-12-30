Calciomercato Juve ritorno clamoroso | Chiesa torna in bianconero?

Il calciomercato invernale della Juventus potrebbe vedere un ritorno importante. Tra le possibili operazioni per rinforzare la rosa e migliorare le prospettive in Champions League, si fa strada l’ipotesi di riaccogliere Federico Chiesa. La possibilità di rivedere l’attaccante in bianconero suscita interesse tra tifosi e addetti ai lavori, aprendo nuovi scenari per il futuro della squadra.

Il mercato invernale della Juventus potrebbe riservare una mossa inattesa. Tra le ipotesi allo studio per rinforzare la rosa e alzare l’asticella nella corsa alla prossima Champions League, prende quota una suggestione che profuma di ritorno al passato: Federico Chiesa. L’esterno offensivo è al Liverpool da circa un anno e mezzo, ma l’esperienza inglese non ha fin qui rispettato le attese. Spazio ridotto, poche occasioni e una continuità mai davvero trovata sotto la gestione di Arne Slot, che ne apprezza le qualità ma non lo considera centrale nel progetto. Da qui l’idea, riportata in ambienti di mercato, di un ritorno immediato alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

