Calciomercato Juve ritorno clamoroso | Chiesa torna in bianconero?
Il calciomercato invernale della Juventus potrebbe vedere un ritorno importante. Tra le possibili operazioni per rinforzare la rosa e migliorare le prospettive in Champions League, si fa strada l’ipotesi di riaccogliere Federico Chiesa. La possibilità di rivedere l’attaccante in bianconero suscita interesse tra tifosi e addetti ai lavori, aprendo nuovi scenari per il futuro della squadra.
Il mercato invernale della Juventus potrebbe riservare una mossa inattesa. Tra le ipotesi allo studio per rinforzare la rosa e alzare l’asticella nella corsa alla prossima Champions League, prende quota una suggestione che profuma di ritorno al passato: Federico Chiesa. L’esterno offensivo è al Liverpool da circa un anno e mezzo, ma l’esperienza inglese non ha fin qui rispettato le attese. Spazio ridotto, poche occasioni e una continuità mai davvero trovata sotto la gestione di Arne Slot, che ne apprezza le qualità ma non lo considera centrale nel progetto. Da qui l’idea, riportata in ambienti di mercato, di un ritorno immediato alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Chiesa Juve, si valuta il clamoroso ritorno in prestito a gennaio. Dirigenti intrigati: sarebbe il vice Yildiz
Leggi anche: Calciomercato Juve: si prospetta un clamoroso ritorno a Torino per questo giocatore? L’idea potrebbe stuzzicare la dirigenza, chi è il nome nel mirino
Serie A, Calciomercato Juventus – Si profila un clamoroso ritorno!; Calciomercato Milan-Juventus: va in scena il clamoroso scambio a gennaio - Rumor; Juventus, spunta il nome di Chiesa per un clamoroso ritorno; Gatti via, dentro il regista: Juve e Milan cucinano il clamoroso scambio di mercato.
La Juve prepara il clamoroso ritorno di Chiesa. Nkunku, assalto Fenerbahce: il Milan ci pensa - Chiesa tornerebbe alla Juve in prestito fino a fine stagione visto che il club non ha intenzione di investire i soldi a disposizione a gennaio i ... eurosport.it
Dall’Inter alla Juve per un ritorno clamoroso: c’è la mano di Spalletti - Il clamoroso ritorno in bianconero alla riapertura del calciomercato di gennaio ... calciomercato.it
Calciomercato Roma, la Juve lo riporta a Torino - Grazie alla terza vittoria consecutiva in campionato, la Juventus ha scalato posizioni in classifica, superando momentaneamente anche la Roma. asromalive.it
? CALCIOMERCATO JUVE. C'È L'ACCORDO! 2 COLPI SHOCK IN ARRIVO…
Novità sul calciomercato #Juve Ecco il piano per gennaio - facebook.com facebook
Novità sul calciomercato #Juve Ecco il piano per gennaio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.