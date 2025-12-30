Calciomercato Juve Frattesi concreto per gennaio? La situazione non lascia alcun dubbio

La Juventus punta a rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio e ha messo nel mirino Davide Frattesi. La situazione attuale indica una certa concretezza nel trasferimento, con l’obiettivo di rafforzare la squadra senza enfasi e mantenendo un approccio sobrio e obiettivo. La trattativa sembra in fase avanzata, ma resta da definire ogni dettaglio per il trasferimento del calciatore.

Calciomercato Juve, nel mirino Davide Frattesi per aumentare il centrocampo. La situazione attuale La Juventus ha un obiettivo chiarissimo per il mercato di gennaio: Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter rappresenta la pista prioritaria, la prima scelta assoluta per rinforzare un reparto che necessita disperatamente di interpreti "ibridi", duttili, capaci di legare il gioco e inserirsi.

Frattesi-Juventus, l’asse Milano-Torino si riaccende: l’Inter apre a una nuova formula - Juventus, l’Inter valuta il prestito oneroso con riscatto. milanosportiva.com

Frattesi alla Juve, Muharemovic all’Inter: l’incastro che può accendere il mercato - Non è una triangolazione semplice, ma è una di quelle operazioni che il mercato moderno sa costruire quando interessi e numeri iniziano ad allinearsi. tuttojuve.com

