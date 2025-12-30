Calciomercato Inter LIVE | Novità sulla pista Giovane L’addio di Frattesi porta Muharemovic in nerazzurro?

Segui le ultime novità sul calciomercato dell'Inter, con aggiornamenti in tempo reale su possibili acquisti e partenze. In particolare, si discutono le evoluzioni sulla pista Giovane e l'eventuale arrivo di Muharemovic in nerazzurro, in seguito all’addio di Frattesi. La nostra cronaca mira a offrire un quadro chiaro e preciso delle trattative in corso, senza sensazionalismi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Novità sulla pista Giovane. L’addio di Frattesi porta Muharemovic in nerazzurro? Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: novità sul futuro di Aleksandar Stankovic, l’addio di Frattesi porta Muharemovic in nerazzurro? Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Frattesi al passo d’addio, novità sul futuro di Aleksandar Stankovic Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Inter LIVE | Frattesi al passo d’addio novità sul futuro di Aleksandar Stankovic; Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno; Calciomercato Inter novità su Luka Sucic | le ultime da Matteo Moretto. L’ #Inter apre alla cessione di #Frattesi a gennaio #calciomercato x.com “Un allenatore non può mai venire a dire cosa manca, cosa serve, mancherebbe di rispetto ai propri giocatori”, così Cristian Chivu in conferenza stampa Cosa ne pensate delle parole dell'allenatore dell'Inter #Chivu #Calciomercato #Inter - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.