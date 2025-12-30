Calciomercato Inter LIVE | l’addio di Frattesi porta Muharemovic in nerazzurro? Apertura per Palestra

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui tutte le novità sul calciomercato dell’Inter in tempo reale. In questa pagina troverai aggiornamenti sulle trattative in corso, come l’addio di Frattesi e l’eventuale arrivo di Muharemovic, oltre a notizie su eventuali aperture per la Palestra. Rimani informato sugli sviluppi delle operazioni e sulle indiscrezioni più recenti che coinvolgono il club nerazzurro.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live l8217addio di frattesi porta muharemovic in nerazzurro apertura per palestra

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: l’addio di Frattesi porta Muharemovic in nerazzurro? Apertura per Palestra

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: Novità sulla pista Giovane. L’addio di Frattesi porta Muharemovic in nerazzurro?

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: novità sul futuro di Aleksandar Stankovic, l’addio di Frattesi porta Muharemovic in nerazzurro?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Calciomercato Inter LIVE | Novità sulla pista Giovane L’addio di Frattesi porta Muharemovic in nerazzurro?; Calciomercato Inter LIVE | novità sul futuro di Aleksandar Stankovic l’addio di Frattesi porta Muharemovic in nerazzurro?; Frattesi verso l’addio a gennaio? Le ultime da Matteo Moretto sul futuro del centrocampista nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER: FRATTESI PER MUHAREMOVICH? NON FACCIAMO BOIATE

Video CALCIOMERCATO INTER: FRATTESI PER MUHAREMOVICH? NON FACCIAMO BOIATE

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.