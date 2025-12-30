Calciomercato Inter Frattesi verso l’addio? Ecco cos’ha deciso il club per l’eventuale sostituto

Sul calciomercato dell’Inter, si analizza la possibile cessione di Frattesi e le decisioni del club riguardo un eventuale sostituto. La situazione tra gennaio e giugno sarà determinante per gli sviluppi futuri, con attenzione alle strategie adottate dalla società per rafforzare la rosa e affrontare le sfide della stagione.

di Giuseppe Colicchia Calciomercato Inter, Frattesi verso l'addio? Ecco cos'ha deciso il club per l'eventuale sostituto: la posizione tra gennaio e giugno. Il cuore pulsante dell' Inter sta cambiando pelle. Sebbene il centrocampo resti la base solida su cui si fondano i successi della capolista, gli equilibri interni stanno subendo una significativa mutazione. Secondo l'analisi fornita da Matteo Barzaghi ai microfoni di Sky Sport, dietro le recenti vittorie dei nerazzurri c'è la firma indelebile di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Napoli, è finalmente tornato ai suoi livelli di eccellenza, ritrovando quella continuità di rendimento che gli era mancata nella passata stagione a causa di noie fisiche.

