Calciomercato Inter Frattesi Juventus trattativa riaperta per un grande colpo di scena? TuttoSport svela lo scenario

Sul calciomercato, la trattativa tra Inter e Frattesi sembra aver riacceso l’interesse della Juventus, con uno scenario che potrebbe riservare un colpo di scena. Secondo quanto riferito da TuttoSport, la pista che collega il centrocampista alla Juventus rimane aperta, offrendo nuovi spunti di riflessione per il mercato delle grandi. La possibilità di un trasferimento rappresenta un elemento da monitorare nelle prossime settimane.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Frattesi Juventus come pista principale per rinforzare la mediana: profilo ideale per Spalletti per duttilità e inserimenti. Davide Frattesi è in cima alla lista dei desideri della Juventus. A confermarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che individua nel centrocampista dell’ Inter la prima scelta per rinforzare un reparto in evidente difficoltà numerica e qualitativa. La Juventus è alla ricerca di interpreti moderni, capaci di ricoprire più ruoli e di adattarsi ai diversi assetti tattici, e Frattesi risponde perfettamente a questo identikit. «È la pista prioritaria. 🔗 Leggi su Internews24.com

