Calciomercato Inter dall’Ungheria può arrivare un altro giovanissimo | 2010 gettonatissimo

L’Inter mantiene il suo interesse per il mercato giovanile, esplorando opportunità anche in Ungheria. Tra i nomi emergenti, spicca un talento del 2010, molto apprezzato e considerato una possibile futura risorsa per la squadra. La società continua a cercare giovani promettenti, con l’obiettivo di costruire un progetto a lungo termine e valorizzare le nuove generazioni di calciatori.

Calciomercato Inter. L’ Inter continua a guardare al futuro e al mercato giovanile, puntando su talenti promettenti che potrebbero diventare protagonisti della squadra del domani. Tra i giovani osservati dai nerazzurri spicca il nome di Andrej Vasiljevic, attaccante ungherese del 2010 in forza all’ MTK Budapest, già finito nel mirino di club prestigiosi come Lipsia, Benfica e Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dalla testata ungherese Nemzeti Sport, l’ Inter sta seguendo attentamente il giovane talento per inserirlo in una possibile strategia di crescita a lungo termine. Nonostante il forte interesse internazionale, la prima offerta concreta è arrivata dall’ Amburgo, facendo già parlare in Ungheria di un’asta milionaria per il giovane attaccante. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

