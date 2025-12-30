Calciomercato il Milan può cambiare ancora in attacco | rispunta un vecchio pallino

Il Milan valuta ulteriori interventi nel reparto offensivo durante il calciomercato invernale. Dopo l'acquisto di Niclas Füllkrug, la società potrebbe considerare altre opportunità per rafforzare la rosa, mantenendo un occhio attento alle possibilità di mercato. La strategia mira a migliorare la competitività della squadra senza appesantire il budget, valutando con attenzione ogni eventuale operazione in attacco.

Il Milan ha intenzione di perfezionare e migliorare il proprio organico nel calciomercato invernale: potrebbero non essere finiti con Niclas Füllkrug i movimenti in attacco per il Diavolo. Ecco le ultime indiscrezioni che lo confermerebbero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

