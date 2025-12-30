Calciomercato Cremonese non solo Marianucci per la difesa | idea Okoli dal Leicester ma le Foxies alzano il muro per riportare in Italia il giocatore
Sul calciomercato della Cremonese, oltre a Marianucci, si valuta anche l’ipotesi Okoli dal Leicester. Tuttavia, le Foxes sembrano determinate a mantenere il giocatore, rendendo difficile il suo trasferimento in Italia. La squadra lombarda continua a lavorare per rinforzare la difesa, mentre l’inizio di stagione ha mostrato segnali di crescita e attenzione alle opportunità di mercato.
Calciomercato Cremonese, non solo Marianucci per la difesa: idea Okoli dal Leicester, ma è difficile! Le Foxies alzano il muro sul suo ritorno in Italia L’inizio di stagione della Cremonese è stato decisamente sorprendente. Nonostante una leggera flessione nei risultati, con la vittoria che manca dallo scorso 7 dicembre, il cammino dei grigiorossi resta più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Cremonese, obiettivo rinforzare a tutti i costi la squadra! Nel mirino Marianucci (e non solo)
Leggi anche: Calciomercato Juve, idea pazzesca: i bianconeri vogliono riportare in Italia l’ex Inter
Duello tra Torino e Cremonese per Marianucci: il club in pole. La situazione – TS; Il Ds del Torino Petrachi: Interverremo sicuramente in difesa. Interesse per Marianucci? Ecco come stanno le cose; Atalanta, Samardžic via a gennaio? Due club di A lo cercano; Napoli, Marianucci in uscita: il Torino ci pensa per rinforzare la difesa.
Calciomercato Cremonese, non solo Marianucci per la difesa: idea Okoli dal Leicester, ma le Foxies alzano il muro per riportare in Italia il giocatore - Le Foxies alzano il muro sul suo ritorno in Italia L’inizio di stagione della Cremonese è stato de ... calcionews24.com
Sky: La Cremonese vuole Marianucci - Marianucci potrebbe andare a giocare con maggiore continuità Oggi il Napoli ha 6 difensori, troppi per le coppie nella difesa a quattro ma giusti per come sta giocando ora con la difesa a tre. 100x100napoli.it
La Cremonese insiste per Marianucci in prestito secco (Di Marzio) - La Cremonese si muove sul mercato in vista della sessione invernale: tra i rinforzi richiesti spicca Luca Marianucci del Napoli. ilnapolista.it
#Torino e #Cremonese sono le due squadre che stanno insistendo per #Marianucci del #Napoli • La Cremonese lo prenderebbe in prestito secco • Il Torino vorrebbe inserire un diritto di riscatto #calciomercato x.com
Cremonese, incontro Giacchetta-Manna: accelerata per Marianucci https://www.calciostyle.it/calciomercato/cremonese-incontro-giacchetta-manna-accelerata-per-marianuccifsp_sid=1817931 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.