Calciomercato Cagliari rivoluzione tra i pali Sherri ritorna alla base dopo il prestito al Frosinone | Radunovic lascia il ruolo di vice-Caprile e firma con questo club!
Il Cagliari interviene sul mercato invernale per rinforzare la rosa, con particolare attenzione alla posizione di portiere. Sherri torna alla base dopo il prestito al Frosinone, mentre Radunovic lascia il ruolo di vice-Caprile per trasferirsi in un altro club. Questa mossa segna un’importante fase di rinnovamento tra i pali, nel tentativo di migliorare la stabilità e le prestazioni della squadra in vista della seconda parte della stagione.
Calciomercato Cagliari, rivoluzione tra i pali: Sherri anticipa il rientro dal prestito al Frosinone per sostituire Radunovic nel ruolo di vice-Caprile Il Cagliari si muove con decisione sul mercato invernale e inizia a sistemare le prime caselle della rosa in vista della seconda parte di stagione. La dirigenza rossoblù ha tracciato una linea chiara e, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
