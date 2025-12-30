Calciomercato Cagliari Caviglia vicino a firmare? La situazione attuale dei rossoblu per potenziare il centrocampo

Il calciomercato del Cagliari si concentra sul rafforzamento del reparto centrale. Tra le possibili acquisizioni, si segnala l’interesse per Caviglia, che potrebbe presto firmare con i rossoblu. La società sarda sta valutando attentamente le opportunità per migliorare la rosa e prepararsi alla stagione, mantenendo un’attenzione particolare alle trattative in corso e alle eventuali conferme o novità sul fronte mercato.

Calciomercato Cagliari, Caviglia vicino a firmare per i rossoblu? La situazione attuale Il Calciomercato Cagliari entra in una fase decisiva con un'improvvisa accelerazione sul fronte centrocampo. La sessione invernale sta mettendo in evidenza le priorità della rosa rossoblù, soprattutto dopo l'infortunio di Michael Folorunsho, costretto a uno stop di almeno un mese. Un'assenza pesante che

