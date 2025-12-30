Calcio Serie C La Pianese è al lavoro in vista dell’Ascoli Date ed orari delle partite fino a marzo

La Pianese si prepara per la sfida contro l’Ascoli, prevista sabato al Comunale alle 14:30. La squadra sta ultimando gli allenamenti in vista di questa partita, che si inserisce nel calendario della Serie C fino a marzo. Di seguito, vengono riportate le date e gli orari delle prossime gare della formazione toscana.

Prosegue la preparazione della Pianese, in vista del ritorno in campo, sabato, al Comunale, contro l’Ascoli (fischio di inizio alle 14,30). I bianconeri hanno tutta l’intenzione di riprendere con il piede giusto il positivo percorso portato avanti durante il girone di andata e festeggiare l’arrivo del 2026 magari strappando, per la prima volta, i tre punti ai marchigiani. Nei precedenti incroci, infatti, le zebrette non sono mai riuscite a spuntarla: l’anno scorso, hanno perso 1-0 all’andata e pareggiato 1-1 al ritorno; nell’attuale campionato, al Del Duca è finita a reti inviolate. Per il match di sabato sarà da valutare la disponibilità di Coccia, alle prese con un problema muscolare; tempi più lunghi per il rientro dei lungodegenti Vigiani e Ongaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

