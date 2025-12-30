Calcio Serie C La Pianese è al lavoro in vista dell’Ascoli Date ed orari delle partite fino a marzo
La Pianese si prepara per la sfida contro l’Ascoli, prevista sabato al Comunale alle 14:30. La squadra sta ultimando gli allenamenti in vista di questa partita, che si inserisce nel calendario della Serie C fino a marzo. Di seguito, vengono riportate le date e gli orari delle prossime gare della formazione toscana.
Prosegue la preparazione della Pianese, in vista del ritorno in campo, sabato, al Comunale, contro l’Ascoli (fischio di inizio alle 14,30). I bianconeri hanno tutta l’intenzione di riprendere con il piede giusto il positivo percorso portato avanti durante il girone di andata e festeggiare l’arrivo del 2026 magari strappando, per la prima volta, i tre punti ai marchigiani. Nei precedenti incroci, infatti, le zebrette non sono mai riuscite a spuntarla: l’anno scorso, hanno perso 1-0 all’andata e pareggiato 1-1 al ritorno; nell’attuale campionato, al Del Duca è finita a reti inviolate. Per il match di sabato sarà da valutare la disponibilità di Coccia, alle prese con un problema muscolare; tempi più lunghi per il rientro dei lungodegenti Vigiani e Ongaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calendario Milan: date, orari e diretta tv delle partite di Serie A fino alla 22^ giornata
Leggi anche: Inter U23, calendario definito fino a marzo: date e orari dalla 20ª alla 31ª giornata in Serie C
Serie C – Risultati 19° giornata e classifiche aggiornate; Pianese, il portiere Alessandro Reali firma il suo futuro in Serie C; Calcio Serie C, la Pianese riprende il lavoro in vista dell’Ascoli; Pianese-Ternana 0-0, parità con poche emozioni al Comunale.
Calcio Serie C La Pianese è al lavoro in vista dell’Ascoli. Date ed orari delle partite fino a marzo - Prosegue la preparazione della Pianese, in vista del ritorno in campo, sabato, al Comunale, contro l’Ascoli (fischio di inizio ... msn.com
Calcio Serie C, la Pianese riprende il lavoro in vista dell’Ascoli - Una settimana intera circondati dall’affetto dei propri cari per riprendere al meglio il cammino verso la seconda parte di stagione. radiosienatv.it
Calcio Serie C. La Pianese aprirà il nuovo anno contro l’Ascoli - Dopo il pareggio interno contro la Ternana la Pianese si gode qualche giorno di meritato riposo. lanazione.it
Sport - Calcio, Serie D: Pistoiese, primo allenamento con mister Cristiano Lucarelli affiancato dal vice Richard Vanigli; nello staff resta Lorenzo Collacchioni. - facebook.com facebook
Calcio, serie A: dalle 15 sul nostro sito gli aggiornamenti in diretta sulla sfida Lecce-Como. Tra i giallorossi al centro della difesa Tiago Gabriel e Siebert. A centrocampo Ramadani, Kaba e Maleh. In attacco Stulic con Sottil e Pierotti @TgrRai x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.