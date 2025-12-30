Calcio Rocchi | Pronto a dimettermi se non si crede ad arbitri

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha dichiarato di essere disposto a dimettersi se non si crede negli arbitri, rispondendo alle polemiche nate dopo Udinese-Lazio e alla decisione di convalidare il gol di Davis. Le sue parole, pronunciate su Open Var di Dazn, evidenziano la sua posizione chiara e senza mezzi termini in merito alle recenti contestazioni nel calcio italiano.

Roma, 30 dic. (askanews) – Parole nette, senza mediazioni. A Open Var, su Dazn, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi risponde alle polemiche seguite a Udinese-Lazio e alla convalida del gol di Davis, finito sotto accusa per un presunto tocco di mano. "Se qualcuno non crede nella nostra buona fede io domattina lascio", dice Rocchi, chiamato in causa anche dopo le proteste della Lazio. Entrando nel merito dell'episodio, Rocchi spiega: "Sono due tocchi di mano. Nel primo va valutata solo la qualità del tocco a centrocampo e non è punibile. Poi c'è il tocco di Davis: l'immediatezza è qualcosa di immediato, colpo di mano, controllo e tiro.

