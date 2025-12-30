Calcio la Roma demolisce il Genoa nel posticipo e tiene il passo delle prime in Serie A

La Roma ha ottenuto una vittoria importante contro il Genoa nel posticipo della 17ª giornata di Serie A, concluso con il punteggio di 3-1. La partita si è svolta all’Olimpico, permettendo ai giallorossi di mantenere il passo delle prime della classifica. Questa affermazione conferma la solidità della squadra nella parte alta del campionato, in un momento cruciale della stagione.

La Roma risponde a tutte le altre big del campionato e vince all'Olimpico per 3-1 contro il Genoa nel posticipo della diciassettesima e terzultima giornata del girone d'andata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. I giallorossi tornano dunque al successo dopo il ko di Torino con la Juventus e si riprendono il quarto posto in classifica a +1 proprio sui bianconeri ed in scia alle prime tre, che hanno giocato però una partita in meno. La banda di Gian Piero Gasperini si porta comunque momentaneamente a -3 dall'Inter capolista, a -2 dal Milan e a -1 dal Napoli, che recupereranno a metà gennaio i match non giocati per la trasferta a Riad in occasione della Final Four di Supercoppa Italiana.

