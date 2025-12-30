Calcio Estero live Sky e NOW 30 Dicembre 2025 - 1 Gennaio - Premier League Diretta Gol

Dal 30 dicembre al 1° gennaio, su Sky e NOW, il calcio internazionale prosegue con la Premier League. La 19ª giornata, turno infrasettimanale, offre sei partite da seguire in diretta, anche tramite Diretta Gol su Sky Sport Uno alle 20. Un’occasione per restare aggiornati sui risultati e le emozioni del massimo campionato inglese durante le festività.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. PREMIER LEAGUE – In premier si parte senza soste, con il turno infrasettimanale della 19esima giornata (martedì 30 dicembre-1° gennaio) L’ultimo turno del girone di andata parte domani con sei match, da seguire anche con Diretta Gol (Sky Sport Uno): alle 20.30 Chelsea-Bournemouth (Sky Sport Arena), Burnley-Newcastle (Sky Sport 251), Nottingham Forest-Everton (Sky Sport 252) e West Ham-Brighton (Sky Sport 253); alle 21.15 in scena il big match Arsenal-Aston Villa (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K) e Manchester United-Wolverhampton (Sky Sport 254). 🔗 Leggi su Digital-news.it

