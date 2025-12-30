Cala incidenza delittuosa ma aumentano rapine e truffe Fari accesi su droga e movida | Poche denunce

Negli ultimi mesi si osserva un lieve calo della criminalità complessiva, con una diminuzione del 9%. Tuttavia, si registrano aumenti nelle rapine e nelle truffe, mentre si intensificano le attività legate alla droga e alla movida, con poche denunce a riguardo. Questi dati riflettono un quadro in evoluzione, in cui alcune aree della sicurezza richiedono attenzione e monitoraggio costante.

Un calo dell'incidenza delittuosa del 9% che si riflette in un aumento delle denunce (+9,3%) e degli arresti (+13%) rispetto all'anno precedente. Sono questi i dati diramati dal Questore di Caserta Andrea Grassi nel corso della conferenza stampa di fine anno per fare il punto sulla situazione.

