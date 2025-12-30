Cagliari-Milan il 2026 comincia qui | scelte e segnali

Il 2026 della Serie A inizia con Cagliari-Milan, una sfida che segna l’apertura della nuova stagione. Il calendario presenta subito incontri importanti, richiedendo attenzione alle scelte e ai segnali che arriveranno. Una prima occasione per analizzare le strategie e le prospettive delle squadre, in un contesto che promette di offrire spunti interessanti per appassionati e addetti ai lavori.

Il calendario non concede transizioni morbide. Il 2026 della Serie A si apre subito con una partita che pesa, per contesto e prospettive. Cagliari e Milan si affrontano nell'anticipo del venerdì sera alla Unipol Domus, inaugurando la diciottesima giornata, penultima del girone d'andata. Arrivano entrambe da una vittoria. Il Cagliari ha espugnato Torino mostrando ordine e compattezza, il Milan ha archiviato il Verona senza affanni, confermando una superiorità tecnica che però cerca continuità. Due successi diversi, due momenti diversi. Ma lo stesso bisogno: dare un senso al nuovo anno fin dalla prima pagina.

