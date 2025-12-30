Cagliari-Milan arbitro Abisso | ecco i precedenti con le due squadre Al VAR ci sarà …
Venerdì 2 gennaio 2026 alle 20:45 si disputa Cagliari-Milan, match della 18ª giornata di Serie A 2025-2026. L’arbitro designato è Rosario Abisso, appartenente alla Sezione A.I.A. di Palermo. In questa occasione, si analizzeranno i precedenti tra le due squadre e le eventuali decisioni chiave dell’arbitro, con attenzione alle collaborazioni con il VAR.
Rosario Abisso, classe 1985, della Sezione A.I.A. di Palermo, dirigerà venerdì 2 gennaio 2026 Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Pisa, arbitro Zufferli: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà …
Leggi anche: Milan-Lazio, arbitro Collu: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR ci sarà …
SERIE A ENILIVE - DESIGNAZIONI 17a GIORNATA; Le pagelle degli arbitri: 5 ai pasticci di Pairetto. Sozza 7, fa giocare Juve-Roma; Serie A – Designazioni arbitrali: La Penna a Bergamo e Fabbri a Milano; Serie A, arbitri 17^ giornata: La Penna dirige Atalanta-Inter, Fabbri arbitra Milan-Verona.
Designato l’arbitro di Cagliari-Milan: dirigerà Abisso - L’AIA ufficializza la designazione arbitrale per il match della 18ª giornata di Serie A in programma il 2 gennaio ... calciocasteddu.it
Arbitro Cagliari Milan: è stato designato il fischietto del match della 18a giornata - Arbitro Cagliari Milan, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2025- cagliarinews24.com
Serie A, gli arbitri del 18^ turno: Abisso per il Milan e Guida per Inter-Bologna - Milan: queste alcune delle designazioni arbitrali per il prossimo turno del campionato di Serie A. tuttonapoli.net
Il prossimo turno di #SerieA. Si apre venerdì con #Cagliari-#Milan: trasferta tutt’altro che morbida per #Allegri. Sabato alle 18.00 la #Juventus in casa contro il #Lecce puó proseguire la sua striscia di vittorie per rientrare in lotta #scudetto. Poche ore dopo la #R - facebook.com facebook
Milan, il rientro di Leao a Cagliari non è affatto scontato x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.