Cafù | Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato
Cafù, ex calciatore e icona del Milan, ha condiviso la sua visione sulla mentalità del club. In un’intervista a Tuttosport, ha sottolineato come, per il Milan, l’obiettivo principale rimanga sempre la conquista del campionato. Le sue parole riflettono l’importanza di mantenere alta la concentrazione e l’impegno per raggiungere i traguardi più ambiziosi.
Marcos Evangelista de Moraes, conosciuto meglio come Cafù, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport. L'ex terzino del Milan ha toccato diversi temi: dalla lotta scudetto al mercato, soffermandosi su Rayan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
