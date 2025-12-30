Cafù | Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato

Cafù, ex calciatore e icona del Milan, ha condiviso la sua visione sulla mentalità del club. In un’intervista a Tuttosport, ha sottolineato come, per il Milan, l’obiettivo principale rimanga sempre la conquista del campionato. Le sue parole riflettono l’importanza di mantenere alta la concentrazione e l’impegno per raggiungere i traguardi più ambiziosi.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.