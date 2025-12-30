Cafù ha espresso la sua opinione sulla stagione della Juventus, sottolineando l'importanza di Gleison Bremer nel reparto difensivo. Secondo l’ex calciatore, se Bremer è in forma, rappresenta uno dei punti di forza della squadra e un elemento chiave nella corsa allo Scudetto. La sua analisi mette in luce il ruolo fondamentale della solidità difensiva nel percorso della Juventus verso il titolo.

Cafù, ex difensore di Milan e Roma, ha parlato così di Gleison Bremer e della Juventus in chiave Scudetto. Le sue parole. Intervistato da Tuttosport, Cafù ha parlato anche della Juventus in ottica classifica e lotta Scudetto, così come del suo connazionale Gleison Bremer. Le dichiarazioni. MILAN DA SCUDETTO – « Certo che sì. Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato, almeno a me hanno insegnato così. Stanno andando forte e ho buone aspettative quest’anno per i rossoneri ». ALLEGRI – « Sulla sua scelta non avevo dubbi già in estate. È un allenatore esperto che sa lavorare molto bene e i risultati con lui arrivano sempre ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cafù non ha dubbi: «Se sta bene Bremer è il miglior difensore della Serie A. Guai a sottovalutare la Juventus per lo Scudetto»

