Cafù | Chi deve temere il Milan per lo Scudetto? Vedo parecchia bagarre Attenzione alla Roma e alla Juventus

In un’intervista a Tuttosport, Cafù analizza la corsa allo Scudetto, evidenziando come la lotta sia ancora aperta e caratterizzata da grande incertezza. L’ex calciatore di Roma e Milan sottolinea l’importanza di attenzione sia sulla Roma che sulla Juventus, riconoscendo la competizione serrata tra le principali squadre di vertice. Un quadro equilibrato che mette in evidenza la qualità e la difficoltà di pronosticare l’esito finale del campionato.

