Cadute in montagna e sulle piste da sci doppio intervento dell' elicottero

Durante le festività, l'afflusso di visitatori nelle aree montane ha portato a un aumento di incidenti, spesso richiedendo interventi di emergenza. Oggi, come ieri, si sono verificati diversi casi di cadute in montagna e sulle piste da sci, che hanno reso necessario il doppio intervento dell'elicottero. La prudenza e il rispetto delle norme di sicurezza sono fondamentali per evitare situazioni di pericolo in questi contesti.

Anche oggi, come accaduto ieri, la massiccia frequentazione della montagna che caratterizza questo periodo di festività continua a produrre un numero elevato di incidenti e infortuni. Una persona è rimasta vittima di una caduta poco prima delle 11.30 agli impianti sciistici di Artavaggio.

Domenica di super lavoro per i soccorsi sulle piste da sci: tra cadute e infortuni, quasi 50 interventi a metà giornata e più voli dell'elicottero d'emergenza - Quasi cinquanta interventi, alcuni dei quali hanno richiesto l'intervento dell'elicottero d'emergenza, e poco meno di cinquanta persone di tutte le età trasportate in pronto soccorso per infor ... ildolomiti.it

Incidenti a catena sulle piste da sci: un weekend di cadute e collisioni - La neve c'è, le piste sono affollate e il richiamo delle vacanze spinge in quota migliaia di sciatori. bresciatoday.it

CADUTE E INCIDENTI in montagna: tre interventi di soccorso in un’ora sui rilievi abruzzesi Leggi la notizia: https://cityne.ws/HtkvR - facebook.com facebook

Cadute e incidenti in montagna: tre interventi di soccorso in un’ora sui rilievi abruzzesi x.com

