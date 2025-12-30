Caccia pakistani per la Libia e la Cina si esercita a bloccare Taiwan

Le tensioni internazionali continuano a evolversi, con la Libia e la Cina impegnate in strategie e esercitazioni militari che influenzano la stabilità globale. Mentre in Europa si cerca di trovare una soluzione al conflitto ucraino, le dinamiche in Estremo Oriente si intensificano, evidenziando l’importanza di un’attenta analisi delle tensioni geopolitiche e delle loro potenziali ripercussioni.

Mentre in Europa si fatica a raggiungere una tregua nel conflitto in Ucraina, la situazione in Estremo Oriente diventa ogni giorno sempre più delicata. In questo numero di InsideWar vi raccontiamo dell'esercitazione militare Justice Mission 2025 in cui la Repubblica popolare cinese sta simulando per l'ennesima volta un blocco navale di Taiwan. Ma che cosa c'è di diverso? Che cosa sta succedendo? Un conflitto aperto appare quindi più vicino? Guardando più vicino ai nostri confini nazionali vi raccontiamo quello che sta succedendo in Libia, dove un altro attore internazionale arriva prepotentemente sulla scena del conflitto intestino.

Il Pakistan potrebbe vendere armi per 4 miliardi alla Libia di Haftar - Il Pakistan avrebbe raggiunto un accordo del valore di oltre 4 miliardi di dollari per vendere equipaggiamento militare all'Esercito Nazionale Libico (LNA), la milizia guidata dal generale Khali ... msn.com

