Caccia illegale a Natale scatta il blitz | sequestro di richiami acustici proibiti cartucce e animali

Il 25 dicembre, durante un servizio del Nucleo Forestale dei Carabinieri di Comacchio, sono stati sequestrati richiami acustici proibiti, cartucce e animali, in un’operazione contro la caccia illegale. L’intervento, svolto nel contesto di un controllo di vigilanza idraulica, ha portato alla denuncia di due cacciatori per violazioni delle norme sulla tutela della fauna. Un esempio di attenzione costante alle normative ambientali e alla protezione delle specie.

