Caccia illegale a Natale scatta il blitz | sequestro di richiami acustici proibiti cartucce e animali
Il 25 dicembre, durante un servizio del Nucleo Forestale dei Carabinieri di Comacchio, sono stati sequestrati richiami acustici proibiti, cartucce e animali, in un’operazione contro la caccia illegale. L’intervento, svolto nel contesto di un controllo di vigilanza idraulica, ha portato alla denuncia di due cacciatori per violazioni delle norme sulla tutela della fauna. Un esempio di attenzione costante alle normative ambientali e alla protezione delle specie.
Natale con denuncia. L’accertamento effettuato nel pomeriggio del 25 dicembre dal Nucleo Forestale dei carabinieri di Comacchio, durante un servizio di vigilanza idraulica relativo all’allerta meteo in corso, ha consentito di scovare due cacciatori.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
