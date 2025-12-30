Cabina della funivia si schianta all' arrivo | ci sono feriti tra cui una bambina

Una cabina della funivia del Monte Moro, situata a Staffa, frazione di Macugnaga, si è schiantata all’arrivo, causando alcuni feriti, tra cui una bambina. L’incidente si è verificato durante le operazioni di discesa, e le autorità sono intervenute prontamente per soccorrere i coinvolti. Sono in corso le verifiche sulle cause dell’accaduto e le condizioni dei feriti.

Una cabina della funivia del monte Moro, impianto che da Staffa, frazione di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) porta a 2.850 metri, si è schiantata alla stazione di arrivo. Stando alle prime ricostruzioni, tutte da verificare, il mezzo sarebbe arrivato "lungo". Sarebbero tre i feriti. Incidente alla funivia del Monte Moro a Macugnaga: due feriti e 90 persone bloccate in vetta - Una delle cabine ha urtato un muro alla stazione di arrivo sul Monte Moro: due feriti e intervento dell'elisoccorso per l'evacuazione di novanta persone bloccate in quota. Macugnaga, incidente alla funivia del Moro: tre le persone ferite tra cui una bambina - Incidente questa mattina (martedì 30 dicembre) alla funivia di Macugnaga, l'impianto che da Staffa porta ai 2850 metri del Monte Moro.

