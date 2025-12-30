Buscaglia | Sicuri che al Milan i dirigenti abbiano capito l’occasione di quest’anno?
Buscaglia si interroga sulla reale percezione dei dirigenti del Milan riguardo all'opportunità di quest'anno. La domanda, rivolta a Ricky Buscaglia, riguarda chi tra Chivu, Conte e Allegri possa prevalere nella corsa al successo con il Milan. La risposta del giornalista di DAZN offre un’analisi obiettiva sulla situazione attuale e sulle possibili strategie dei club coinvolti.
chi sarà ad avere la meglio tra Chivu, Conte ed Allegri con il suo Milan? Questa domanda è stata posta a Ricky Buscaglia: la risposta del giornalista di DAZN. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Buscaglia sicuro: “Lotta Scudetto? Napoli e Inter sono più forti del Milan”.
