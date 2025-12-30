Buon riscontro per il ’Regalo sospeso’

Il progetto 'Regalo sospeso', promosso dai ristoratori di Fipe Confcommercio Massa Carrara in collaborazione con la Caritas della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, sta riscontrando un positivo riscontro. Questa iniziativa mira a offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà, attraverso la disponibilità di pasti e servizi di supporto. Un esempio di solidarietà che coinvolge la comunità locale e rafforza il senso di solidarietà e condivisione.

Sta avendo un buon riscontro il ' Regalo sospeso ' promosso dai ristoratori di Fipe Confcommercio Massa Carrara in sinergia con la Caritas della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. Un'iniziativa di solidarietà per le persone in difficoltà che andrà avanti fino al 6 gennaio. In pratica, nei 13 locali aderenti al 'Regalo sospeso', per tutto il periodo della festività, è possibile per i clienti lasciare un'offerta in denaro in un'apposita cassetta, che verrà poi consegnata agli operatori della Caritas per aiutare cittadini in difficoltà economiche. I 13 locali di Massa che partecipano sono: Bar La Perla; Trattoria Baria Delia; L'Angolo della Pizza; Osteria del Borgo; Chocolat Gelateria; Royal Caffè Lounge Bar; Osteria I Tre Compari; Bruschetteria Bruschini; Pizzeria Inferno; Ristorante Il Gioiello; Bar Teani; Bar Pasticceria Vale e Bar Pasticceria Rossi.

