Buon onomastico Eugenio oggi 30 dicembre | immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 30 dicembre, si celebra San Eugenio di Milano. Pochi dettagli storici sono disponibili sul suo ruolo come vescovo e padre spirituale di Carlo Magno in Italia nell’VIII secolo. In questa giornata, è possibile condividere immagini di auguri per Eugenio sui social, mantenendo un tono semplice e rispettoso per onorare questa ricorrenza.

Si festeggia oggi 30 dicembre S. Eugenio di Milano. Scarne le notizie sul Vescovo che seguì Carlo Magno, di cui era il padre spirituale, in Italia nell'VIII secolo. A lui andrebbe il merito di aver difeso il Rito ambrosiano durante un concilio a Roma. Papa Adriano I e lo stesso Carlo Magno avrebbero volouto abolirlo. S. Eugenio, il miracolo del messale ambrosiano. La tradizione racconta che per trovare una soluzione alla controversia si decise di posare sull'altare della Basilica di San Pietro il messale ambrosiano e quello romano che rimasero chiusi e sorvegliati per tre giorni dedicati al digiuno ed alla preghiera.

