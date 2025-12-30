Buon compleanno Madonnina! La statua della Vergine che veglia su Milano compie oggi 251 anni

Oggi Milano celebra i 251 anni della Madonnina, simbolo di devozione e identità cittadina. Sopra il Duomo, questa statua rappresenta un punto di riferimento per i milanesi e un’immagine riconoscibile in tutto il mondo. La sua presenza testimonia la lunga tradizione religiosa e culturale della città, mantenendo vivo il legame tra passato e presente. Un'occasione per ricordare l’importanza di questo simbolo nella storia di Milano.

Milano, 30 dicembre 2025 – Se il Duomo è il simbolo di Milano nel mondo, la Madonnina, dalla più alta guglia della cattedrale, rappresenta l'anima ed il cuore della città. È l'immagine "per eccellenza" della città, allo stesso modo in cui lo sono l' Angelo di Berlino per la capitale tedesca e la Statua della Libertà per New York. Oggi 30 dicembre la "Madunina, com'è affettuosamente chiamata dai milanesi, protettrice della città e sua "guardiana", compie 251 anni. Ecco com'è nata e alcune curiosità su questa imponente statua ricoperta d'oro, alta oltre 4 metri e del peso di 984 chili. Il primo progetto nel 1521.

