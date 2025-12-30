Buon compleanno Corrado Passera Alessandra Mussolini…

Il 30 dicembre molte personalità italiane e internazionali celebrano il loro compleanno, tra cui artisti, sportivi e figure pubbliche di diversi settori. È un giorno di ricorrenze che unisce talenti e professionisti di spicco, riconosciuti per il loro contributo culturale, sportivo e sociale. Questo breve riepilogo intende ricordare le celebrazioni di oggi, evidenziando le diverse sfumature di una giornata significativa per molte persone.

Buon compleanno Corrado Passera, Alessandra Mussolini, Diego della Valle, Franca Aldrovandi, Bruno Canino, Gavino Ledda, Patti Smith, Alberto Salerno, Antonio Pappano, Edoardo Garrone, Mauro Bergonzi, Massimo Artini, Domenico Criscito, Davis Curiale, Brenda Lodigiani, Laura Magitteri, Camila Giorgi, Vittorio Emanuele Propizio, Lilian Caputo, Enea Bastianini. Oggi 30 dicembre compiono gli anni: Franca Aldrovandi, cantante, conduttrice radio e tv, attrice; Bruno Canino, pianista, compositore; Gavino Ledda, scrittore; Silvano Bietolini, fantino; Lorenzo Cellerino, ex velocista; Bruno Corazzari, attore; Piergiovanni Malvestio, politico, imprenditore; Patti Smith, cantante, poetessa; Claudio Lusuardi, pilota moto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Corrado Passera, Alessandra Mussolini… Leggi anche: Buon compleanno Alessandra Giora, Silvio Garattini, Neil Young Leggi anche: Buon compleanno Abbe Lane, Alessandra d’Armiento, Maurizio Stefanini Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Per un po' di sana Virtual Insanity, Buon Compleanno JAY KAY!! Ecco come sono queste giornate secondo le stelle: https://vanityfairitalia.visitlink.me/BJaCfj - facebook.com facebook Buon compleanno Davide. +20 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.