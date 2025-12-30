Bullismo in Italia uno su due ne è vittima fascia 15-19 anni Il 21% è vittima sistematica I dati

In Italia, il fenomeno del bullismo, incluso quello online, interessa una quota significativa di giovani. I dati del 2024 rilevano che circa il 50% degli adolescenti tra 15 e 19 anni è stato vittima di almeno un episodio, con il 21% che subisce continui abusi. Questi numeri evidenziano l’importanza di interventi mirati per prevenire e contrastare comportamenti dannosi tra i giovani.

Nel nostro Paese il tema del bullismo online continua a presentare numeri rilevanti. Secondo le indagini più recenti, quasi uno studente su due – nella fascia 15-19 anni – ha vissuto almeno un episodio di cyberbullismo nel 2024. La percentuale sale ulteriormente se si allarga l’età considerata: tra gli 11 e i 19 anni, nel 2023, oltre il 68% dei giovani ha riportato esperienze di offese o violenze verbali, fisiche o digitali. Una quota consistente, il 21%, riferisce di essere stato bersaglio di atti sistematici, non occasionali. L'articolo Bullismo, in Italia uno su due ne è vittima (fascia 15-19 anni). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

