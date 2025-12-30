Brutto infortunio per Jokic il ginocchio sinistro cede ed è costretto a uscire | si prevede lo scenario peggiore

Nikola Jokic si è infortunato al ginocchio sinistro durante la partita contro Miami, costringendolo a lasciare il campo. In attesa degli esami medici, si temono possibili complicazioni e uno stop prolungato per la stella dei Denver Nuggets. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni dell’atleta.

Nikola Jokic lascia il campo contro Miami per un infortunio al ginocchio sinistro e, in attesa degli esami, cresce il timore di uno stop lungo per la stella dei Denver Nuggets.

