Bruno Petrone calciatore accoltellato ai baretti di Chiaia | restano in carcere i 4 minorenni

Il Tribunale dei Minori di Napoli ha convalidato il fermo di quattro minorenni coinvolti nell’aggressione a Bruno Petrone, calciatore di 18 anni, avvenuta nei baretti di Chiaia nella notte tra il 26 e 27 dicembre. I giovani, che si sono costituiti, restano in carcere mentre proseguono le indagini sull’accaduto.

Il gip del Tribunale dei Minori di Napoli ha convalidato il fermo dei quattro ragazzi che si sono costituiti per l'aggressione a Bruno Petrone, calciatore 18enne, accoltellato ai baretti di Chiaia nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Bruno Petrone, il 15enne che lo ha accoltellato ai baretti di Chiaia chiede scusa per l’aggressione Leggi anche: Chi è Bruno Petrone, il calciatore accoltellato a Chiaia: si sono costituiti un 15enne e un 17enne Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli, il calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato nelle strade della movida: è grave. Si costituiscono 5 minorenni; Accoltellato il calciatore 18enne Bruno Petrone, ricoverato in gravi condizioni: si costituiscono due minorenni; Bruno Petrone accoltellato a Napoli: il calciatore 18enne è originario di Minturno; Napoli, calciatore 18enne accoltellato: due minorenni si sono costituiti. Bruno Petrone, calciatore accoltellato ai baretti di Chiaia: restano in carcere i 4 minorenni - Il gip del Tribunale dei Minori di Napoli ha convalidato il fermo dei quattro ragazzi che si sono costituiti per l'aggressione a Bruno Petrone, calciatore ... fanpage.it

Bruno Petrone, il 15enne che lo ha accoltellato ai baretti di Chiaia chiede scusa per l’aggressione - Il 15enne che ha raccontato di aver sferrato le coltellate a Bruno Petrone, calciatore 18enne ferito nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, nel cuore ... fanpage.it

Bruno Petrone, giovane calciatore accoltellato a Chiaia: la toccante richiesta alla mamma - Il giovane calciatore Bruno Petrone accoltellato a Chiaia: le condizioni restano critiche e la mamma racconta al Corriere della Sera la sua richiesta commovente dall'ospedale. notizie.it

Notte di sangue ai “Baretti” di Chiaia, niente sconti per il commando di aggressori responsabili del tentato omicidio del diciottenne calciatore Bruno Petrone. L’udienza di convalida del fermo, dopo oltre tre ore di camera di consiglio, si è conclusa con la decisio - facebook.com facebook

Abbiamo aspettato che Bruno fosse fuori pericolo, abbiamo pregato e sperato che andasse tutto bene dopo che tutto è andato male perché quanto accaduto al nostro ex calciatore Bruno Petrone non dovrebbe accadere mai. Forza Bruno, il Sorrento è con te x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.