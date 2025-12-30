Bruni con Tempesti ds nel settebello europeo

A gennaio si svolgeranno gli Europei di pallanuoto, con le squadre italiane maschile e femminile impegnate in preparazione. Con Bruni e Tempesti tra i protagonisti, le nazionali sono al lavoro da tempo per affrontare questa importante competizione. L’evento rappresenta un momento di confronto e crescita per il movimento italiano, con l’obiettivo di ottenere risultati significativi a livello continentale.

A gennaio inizieranno gli Europei di pallanuoto: sia la Nazionale maschile che quella femminile stanno allenandosi da tempo per l'obiettivo. E la "rappresentanza pratese" in entrambe le selezioni azzurre, non dovrebbe mancare. A Napoli, rimarrà ad allenarsi sino a stasera il Settebello del commissario tecnico Alessandro Campagna, che tra i convocati ha inserito il nome di Lorenzo Bruni: il trentunenne pratese è reduce insieme ai compagni di Nazionale dalla sconfitta di misura contro l'Ungheria (15-14) maturata in terra magiara lo scorso 20 dicembre, in amichevole. E sta allenandosi da sabato scorso nel capoluogo campano, in un "common training" con i rivali del Montenegro.

