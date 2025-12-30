A Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, un uomo di 66 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver detenuto illegalmente 92 kg di esplosivi, comunemente noti come botti clandestini. L’intervento delle forze dell’ordine si inserisce nelle attività di prevenzione e controllo sul territorio per contrastare il traffico illecito di materiali esplosivi.

I carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, hanno arrestato un 66enne del luogo per detenzione illecita di esplosivi. In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare in vista di Capodanno, i militari hanno rinvenuto, in un locale di pertinenza dell’abitazione dell’uomo, 92 chilogrammi di fuochi d’artificio ed esplosivi clandestini. Tutto il materiale detonante, ritenuto pericoloso per l’incolumità pubblica in caso di incidente, è stato sottoposto a sequestro e recuperato dai Carabinieri del Nucleo Artificieri di Lecce per le successive operazioni di brillamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brindisi, 66enne trovato con 92 kg di botti clandestini: arrestato

