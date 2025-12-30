Brilla la stella dell’Atletica Leggera Italiana nel 2025 | vittorie da record ai Mondiali e in Coppa Europa

Nel 2025, l’Italia dell’Atletica Leggera ha consolidato la sua presenza a livello internazionale, ottenendo risultati significativi ai Mondiali e alla Coppa Europa. Questa stagione ha dimostrato la crescita e la costanza degli atleti italiani, confermando il valore del settore e la qualità del movimento atletico nel nostro Paese. Un anno che ha rafforzato la reputazione dell’atletica italiana nel panorama sportivo globale.

Roma, 30 dicembre 2025 – E’ stata un’altra splendida stagione trionfante per l’Italia dell’Atletica Leggera, quella del 2025. Si concludono 12 mesi impegnativi e pieni di successi, con l’obiettivo di vincere altri preziosi allori nel 2026, con gli Azzurri in rampa di lancio. Ai Mondiali di Tokyo, luogo speciale dove la Nazionale Italiana ha dato il via al nuovo corso di talenti e di vittorie, sono state 7 le medaglie messe in bacheca (con una raccolta cospicua e la più ampia di sempre). E’ arrivato anche il secondo successo consecutivo in Coppa Europa per gli Azzurri, insieme agli allori conquistati nelle competizioni iridate indoor e giovanili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: D'Agostino medaglia d'oro ai mondiali Virtus Fisidir di atletica leggera in Australia Leggi anche: Da Castel di Lama ai mondiali in Cina. Brilla la stella di Aurora Sclocchini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Brilla come una stella! Un look raffinato nei toni dell’oro per rendere le feste ancora più speciali. #iDOkidswear #HolidayStyle #FestivitàConiDO ——— Shine like a star! A refined look in golden tones to make the holiday season even more sp - facebook.com facebook

